Ma quindi questo scudo penale per le forze dell’ordine?

Il governo ne parlava da mesi, ma alla fine l'ha attenuato talmente tanto che è diventato tutta un'altra cosa, probabilmente inutile Mercoledì è entrato in vigore il decreto legge approvato dal governo di Giorgia Meloni che, tra le altre cose, avrebbe dovuto contenere il cosiddetto “scudo penale” per le forze dell’ordine, cioè una limitazione della punibilità delle loro azioni in alcune circostanze. Alla fine il decreto non introduce un vero scudo penale, ma solo alcuni filtri nelle indagini preliminari, che peraltro varranno non soltanto per le forze dell’ordine ma per tutte le persone, e potrebbero rivelarsi abbastanza inutili. L’intenzione dichiarata dal governo era evitare che gli agenti delle forze dell’ordine venissero puniti quando usano legittimamente le armi o agiscono nel cosiddetto “adempimento del dovere”, cioè mentre svolgono un’attività prevista dal loro incarico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

