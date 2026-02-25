Ma perché a Sanremo vestono tutti di nero? I voti ai look della prima serata | bocciato Can Yaman promossa Arisa

Il motivo per cui molti partecipanti indossano il nero a Sanremo deriva dalla volontà di creare un’immagine sobria e uniforme, soprattutto dopo le recenti tensioni nel mondo dello spettacolo. Durante la prima serata, diversi artisti hanno optato per look scuri, attirando l’attenzione su dettagli e stile personale. Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i critici di moda, che hanno commentato le varie interpretazioni delle tendenze. La scena si anima con outfit che cercano di distinguersi tra il nero dominante.

Uno stuolo di abiti funerei e look in total black hanno invaso il palco delll'Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2026. Tra abiti flop e vestiti poco originali, ecco le nostre pagelle di stile con i voti ai look di cantanti in gara e conduttori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Festival di Sanremo 2026: tutti i look della prima serata (e i nostri voti)Il Festival di Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione con i look dei protagonisti della prima serata.

Sanremo, Dargen effetto parquet e Arisa divina: le pagelle ai look della prima serataDargen ha scelto il look effetto parquet, causando sorpresa tra il pubblico.

