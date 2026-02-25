Lutto per lo sport e il tessuto sociale cittadino | se n' è andato Stefano Vanni

La città si è svegliata martedì 24 febbraio con una notizia che l'ha scossa: se n'è andato Stefano Vanni, figura molto conosciuta e stimata in ambito sportivo e per il suo impegno nella società. Padre di Simone, figura mitica della scherma pisana e nazionale, campione a livello mondiale e olimpico, aveva contribuito a fondare una delle società di scherma più rinomate in città. “Il Pisascherma esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Vanni, proprio presidente onorario, fondatore e primo presidente del nostro sodalizio, ruolo che ha ricoperto con passione e dedizione per oltre dieci anni. E' stato una figura centrale e amatissima, punto di riferimento per intere generazioni di atleti e famiglie che sono cresciute sotto la sua guida. Uomo di straordinaria competenza, appassionato ed estremo conoscitore della scherma, ha contribuito in modo determinante alla nascita, allo sviluppo e all’identità della nostra società, lasciando un segno indelebile nella nostra storia”. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

