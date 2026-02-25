L' urlo di Park terrorizza anche l' Occidente | la storia del primo asiatico a vincere la Champions

Prima di lui la Champions League non si era mai specchiata in uno sguardo vincente asiatico. Quegli occhi erano i suoi. Park Ji-Sung, oggi che si volta indietro a contemplare il nastro dei suoi 45 anni, srotolatosi tra due continenti e indossando maglie che soprattutto grazie a lui in Estremo Oriente sono state acquistate da centinaia di migliaia di tifosi, capisce una volta di più di non essere stato uno di passaggio. Ricettore di passaggi, casomai, visti la duttilità tattica e il fondo atletico inesauribile: in quasi tutte le porzioni del rettangolo di gioco, all'inizio come alla fine delle partite. Nato a Seul il 25 febbraio del 1981, Park Ji-Sung sboccia al calcio nell'epoca in cui il serbatoio asiatico comincia ad aprirsi ai mercati (e ai mercanti) europei, con un viavai di calciatori in mezzo ai quali non è sempre facile capire, certamente non all'inizio del fenomeno, dove sia la linea di confine tra la suggestione esotica e la reale, sorprendente occasione tecnica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Slittino, Verena Hofer da urlo a Park City! Primo podio in carriera in Coppa del MondoVerena Hofer conquista il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo nello slittino a Park City, aggiungendo un altro risultato prestigioso alla squadra italiana.

Verena Hofer da urlo a Park City! Primo podio in carriera per l'azzurra nella Coppa del Mondo di slittino

Borussia Dortmund-Atalanta, l'Urlo del Muro contro il Canto della Dea: la sfida del 2018
Una doppietta di Ilicic spaventa i padroni di casa che poi vincono solo al 90' grazie a Batshuay. Questa sera ci si giocano gli ottavi di Champions League

L'urlo di Conte
Calcia un pallone lontano dopo il rigore concesso all'Inter, e' espulso, urla 'vergognatevi' al quarto uomo e alla fine non si presenta a parlare in tv.

