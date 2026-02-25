L' Unieuro si aggrappa a Pinza e Aradori ma non basta | lo sprint finale è di Brindisi

Nonostante le assenze pesanti, Forlì si è aggrappata alla classe di Pietro Aradori (top scorer con 23 punti), alla solidità di DeShawn Stephens (15 punti) e all'energia del giovane Tommaso Pinza Ko a testa alta per l'Unieuro Forlì. Davanti ai 2.375 spettatori del Palafiera, la squadra di coach Antimo Martino, orfana degli infortunati Damonte Harper e Raphael Gaspardo, è capitola contro la Valtur Brindisi col punteggio di 74-79. Nonostante le assenze pesanti, Forlì si è aggrappata alla classe di Pietro Aradori (top scorer con 23 punti), alla solidità di DeShawn Stephens (15 punti) e all'energia del giovane Tommaso Pinza, autore di 13 punti con un chirurgico 3 su 4 dall'arco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Sella Cento, il tiro di Davis si spegne sul ferro. L’Unieuro vince grazie a un super AradoriUnieuro Forlì 90 Sella Cento 88 UNIEURO FORLì: Gazzotti 5, Tavernelli 8, Gaspardo 2, Masciadri 7, Aradori 31, Stephens 14, Pinza 4, Pepe 9, Harper...

Cristante avvisa la Juventus: «Stiamo bene ma adesso si decide tutto e c’è lo sprint finale! Ora le partite valgono doppio»McKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero.

Unieuro cade a Pistoia, il match finisce 78 a 73Forlì riacciuffa l’Estra nel finale ma si dimostra meno reattiva ed energica nei possessi decisivi, nonostante i 19 punti di Pepe Forlì, 8 febbraio 2026 – Priva di Gaspardo, la Pallacanestro 2.015 ... ilrestodelcarlino.it

Dove ha perso il derby l’Unieuro? Ancor prima del via con soli 27 tifosiL’Unieuro perde il terzo derby consecutivo, il secondo in questa sua difficilissima stagione, ma l’analisi della gara di domenica in casa della Dole ... corriereromagna.it