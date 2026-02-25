Il cielo notturno si illumina di un blu tenue, perché la luna emette una luce che mette in risalto le ombre delle persone che camminano per strada. La causa di questa atmosfera silenziosa e inquietante risiede nella presenza costante della luna, che trasforma i dettagli più piccoli in figure misteriose. Le sue luci sembrano svelare le paure più nascoste di chi si ferma a guardare in alto. La notte si fa più intensa sotto questo chiarore.

Ci sono più cose in cielo e in terra. E nella notte. Dove il chiarore bluastro della luna trasfigura le sagome delle nostre fragilità. Le stelle vegliano sulle epifanie dei sogni, mentre le cose audaci del mondo sgattaiolano tra gli interstizi dell’ovvietà distratta del giorno, per rivelare i loro misteri. “Quanta vita si perde a usare la notte per dormire”, molti non lo sanno. Iris sì. Creatura liminale, custode di soglie, che della notte ha fatto il nascondiglio della propria infelicità. Cinquant’anni, un matrimonio finito, vive con l’amico bioarchitetto Jacopo in un residence siciliano, vicino al mare, e insegna letteratura a manager in cerca di citazioni da sfoggiare al momento giusto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Lunario dei giorni insonni: l’insonnia come scelta di libertàElvira Seminara ha pubblicato il suo nuovo romanzo, “Lunario dei giorni insonni”, che esplora come l’insonnia possa diventare una scelta di libertà.

Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara. Nessun dormaHa tante manie, compila mappe per orientarsi, soffre di acufene. Vive in un piccolo residence siciliano con l’amico bioarchitetto Jacopo, dopo un matrimonio finito male ha deciso che non merita di ... iodonna.it

Il mondo distopico di Elvira Seminara, in cui l’umanità vive di notte per respirare meglio: «Non è fantasia, il deserto che avanza è realtà»La scrittrice catanese Elvira Seminara racconta il guasto ambientale che si fa paradosso e distorce i rapporti tra le persone nel pianeta, tra noi e l’ambiente. Un mondo che sembra lontano, distopico, ... corriere.it

“A volte siamo felici a nostra insaputa, ho pensato men­tre saliva sullo scooter, ci prendiamo solo il rischio, senza beneficio, della felicità.” Lunario dei giorni insonni Eleonora Marangoni #Apertura2026 dei #VentagliDiParole 24/02 x.com

