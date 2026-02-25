L’ultimo sgarbo di Kushner senior a Parigi

Charles Kushner ha fatto un passo deciso a Parigi, dimostrando che la sua priorità resta il business, non la cultura locale. La causa risiede nella sua affermazione, fatta durante una visita, che preferisce concentrarsi sugli affari piuttosto che conoscere l'arte e il vino francesi. Si tratta di un atteggiamento che ha attirato l’attenzione dei presenti, soprattutto considerando il suo passato. La sua presenza nella capitale francese continua a suscitare discussioni.

Parigi. “Non ne so granché di arte e di vino francese, ma so fare affari”, aveva detto Charles Kushner al momento della sua nomina ad ambasciatore americano a Parigi. Lunedì, il consuocero di Trump ha dimostrato anche di avere una scarsa conoscenza dei protocolli diplomatici, disertando la convocazione del ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot. Kushner era atteso lunedì alle 19 al Quai d’Orsay, dopo le critiche dell’amministrazione Trump alla gestione della morte di Quentin Deranque, il militante di destra ucciso a Lione dagli antifà. Ma il fedelissimo di Trump, condannato nel 2005 a due anni di carcere per frode fiscale, non si è presentato all’appuntamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Kushner e Witkoff domani al summit di ParigiDomani a Parigi si svolgerà un importante summit dedicato alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, a cui parteciperanno Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e Jared Kushner, genero del presidente Trump.

