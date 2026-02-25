L’ultima decisione del tribunale di Torino su Don Alì | tre anni di sorveglianza speciale divieto di comunicare tramite internet

Sorveglianza speciale per tre anni, ovvero: rigidissime prescrizioni da rispettare, tra cui obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e divieto di comunicar e diffondere audio e video tramite internet. È questo l’ultimo provvedimento del tribunale di Torino nei confronti di Don Alì, all’anagrafe Slì Said, 25 anni, violento tiktoker e autoproclamato “re dei maranza” arrestato a novembre 2025. Era stata la procura, nelle scorse settimane, a chiedere di adottare questa misura. Adesso l’avvocata Federica Galante, che tutela Don Alì, ha impugnato il provvedimento, che dunque non è ancora definitivo. In ogni caso, per ora non può essere applicato, visto che il 25enne è recluso nel carcere di Aosta, dove sta scontando una pena di cinque anni e da dove attende l’esito del nuovo processo in cui è accusato di stalking con altri due amici, a cui sono appena state alleggerite le misure cautelari. Gli inquirenti spiegano di aver chiesto la misura nei confronti di Don Alì per i “numerosi comportamenti violenti e minacciosi, in danno di soggetti vulnerabili, minorenni, anziani e anche titolari di piccoli esercizi commerciali”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Don Alì, noto tiktoker e protagonista di episodi violenti, affronta una battuta d’arresto in tribunale a Torino: il giudice ha respinto la richiesta di una perizia psichiatrica.

"Siamo pentiti": il tribunale riduce la misura cautelare per gli amici di Don Alì. Lo riporta TorinoToday dove si può leggere l'articolo di Luca Ronco. Dopo l'aggressione al maestro e l'indagine per stalking, per i due giovani cambia l'obbligo di presentazione:

Don Alì a giudizio con rito abbreviato per l’agguato al maestro: niente perizia psichiatrica x.com