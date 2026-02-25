Lucart nuove professioni L’azienda introduce le figure del cambiamento

Lucart ha creato nuove figure professionali per affrontare la sfida della decarbonizzazione, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità. L’azienda ha introdotto ruoli specifici per gestire meglio le strategie ambientali e ridurre l’impatto energetico. Questa innovazione si traduce in una riorganizzazione delle competenze interne e in una maggiore attenzione alle tecnologie verdi. La modifica interessa diversi reparti, con l’obiettivo di migliorare le pratiche operative.

Si ampliano le professionalità all'interno del Gruppo Lucart Spa che va a ridefinire i ruoli chiave all'interno aziendale nell'ambito della decarbonizzazione. È così che il colosso cartario individua le nuove competenze professionali: dalla misurazione delle emissioni alla governance dei programmi di riduzione per guidare la transizione. Vediamo come. Secondo l'azienda, "la decarbonizzazione rappresenta oggi una delle principali sfide per le grandi imprese italiane, chiamate a ridurre le emissioni mantenendo competitività industriale e sostenibilità economica, un percorso complesso, influenzato da fattori normativi, tecnologici, e di mercato, che richiede tempi realistici e una crescente capacità di pianificazione strategica".