LUCA RAVENNA ARRIVA A ROMA IL 26, 27 E 28 FEBBRAIO @ AUDITORIUM CONCILIAZIONE ( SOLD OUT ) FLAMINGO IL NUOVO SPETTACOLO COMICO DA GENNAIO 2026 NEI TEATRI DI TUTTA ITALIA FLAMINGO entra nel vivo del tour, Luca Ravenna arriva nella capitale per tre date consecutive, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 febbraio all’ Auditorium Conciliazione con il suo nuovo spettacolo comico. Luca Ravenna ha da poco tagliato il traguardo dei 50.000 biglietti venduti, confermandosi tra i protagonisti assoluti della stand-up comedy contemporanea. Un risultato che arriva a pochi mesi dalla partenza del tour e che fotografa l’entusiasmo del pubblico nei confronti di uno show inedito, capace di unire ironia, osservazione dell’attualità e storytelling personale. Con FLAMINGO, show del tutto inedito, Luca mette in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Sciopero, trasporti aerei e treni a rischio il 26, 27 e 28 febbraio

Sciopero treni e non solo: stop previsti 26, 27 e 28 febbraio