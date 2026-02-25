Il dibattito acceso sull’Ucraina nasce dalla crescente tensione tra le forze politiche, spinte dalle conseguenze del conflitto in corso. Le schermaglie tra i rappresentanti si intensificano ogni giorno, mentre la popolazione affronta le ripercussioni economiche e sociali. In un clima di scontri verbali, le divergenze si fanno più profonde, evidenziando le difficoltà nel trovare un terreno comune. La discussione politica si fa sempre più accesa e senza vie d’uscita immediate.

Firenze, 25 febbraio 2026 – Ieri era l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, un evento terribile che ha cambiato e sta cambiando l’Europa. Quattro anni fa Vladimir Putin decideva di aggredire una Nazione sovrana nel tentativo di sbarazzarsi in pochi giorni del suo leader e di assoggettarne la popolazione. Per fortuna, grazie alla resistenza ucraina, al valore del popolo ucraino, ai suoi militari e agli aiuti militari ed economici forniti da Stati Uniti, Europa eccetera, l’Ucraina ha potuto opporsi all’invasore. Un risultato che varrebbe la pena tenere a mente. Per l’opposizione però gli aiuti all’Ucraina sono diventati motivo di scontro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'opposizione si divide sull'Ucraina: il M5s chiede lo "stop immediato" sull'invio delle armi

Calenda litiga con Renzi, si intromette Casalino. L'accusa sull'Ucraina e la propaganda: «Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass»

L'opposizione litiga sull'Ucraina

L'opposizione batte un colpo sulle pensioni: con la mozione di Pd, M5S e Avs torna una vera competizione politica sulla previdenza

Oggi, 24 febbraio, sono 4 anni che #Ucraina si difende da Putin. A Kiev, per solidarietà con la resistenza di un popolo, l'Italia non c'è, a parte Calenda. Nessuno del governo, nessun leader dell'opposizione. Eppure il futuro dell'Europa passa di lì.

#lariachetira Carlo Calenda in diretta da Kiev in occasione del quarto anno dall'inizio della guerra in Ucraina: denuncia la mancanza di rappresentati del governo e dell'opposizione alle celebrazioni di Piazza Maidan