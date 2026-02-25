Lon Rosen presidente Lakers Pelinka confermato alla guida del reparto basket

Lon Rosen, presidente dei Lakers, ha deciso di concentrarsi sulle operazioni commerciali, lasciando il ruolo di gestione della squadra a Pelinka, che è stato confermato. Questa scelta nasce dalla volontà del club di rafforzare i propri investimenti nel settore marketing e sponsorizzazioni. I dirigenti hanno comunicato che tale mossa punta a migliorare la stabilità e la crescita del team. La decisione implica un cambiamento nella strategia delle prossime stagioni.

© Mondosport24.com - Lon Rosen presidente Lakers, Pelinka confermato alla guida del reparto basket

Una nuova fase per i Lakers prende forma con la designazione di Lon Rosen alla guida delle business operations, segnando un orientamento più deciso sul fronte commerciale e strategico della franchigia. L’evoluzione mantiene separati i ambiti di gestione, preservando l’impegno sportivo sotto altre responsabilità. Il ruolo assegnato riguarda esclusivamente il lato commerciale, con Rob Pelinka che resta operativo come presidente delle basketball operations e general manager. Rosen ha chiarito che Pelinka continuerà a gestire l’aspetto sportivo della squadra, mentre le attività di business saranno affidate al nuovo responsabile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Confermato il presidente Zanon alla guida della Camera di Commercio di Venezia RovigoMassimo Zanon si riconferma presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per il mandato 2026-2031, assicurando continuità alla guida dell’ente. Pontecagnano, Fortunato confermato alla guida del Pd: record di donne nel direttivoL’assemblea del Partito Democratico di Pontecagnano Faiano si è svolta oggi, con una partecipazione elevata e un clima di confronto costruttivo. Argomenti discussi: Los Angeles Lakers, Lon Rosen nuovo presidente: Pelinka resta al comando del basket; Ufficiale: Lon Rosen nuovo President of Business Operations dei Lakers; Los Angeles Lakers name Lon Rosen president: Pelinka to stay in charge. IL LIBRO DELLA SETTIMANA Questa settimana, in collaborazione con Librairie Michel Fortin, vi presentiamo il seguente libro: Rosen Michael; Oxenbury Helen - ’ - Mondadori - 2018 - 9788804702535 - 40 pagine - Fiabe e storie illus - facebook.com facebook