L’omicidio di Montecalvoli Xyke incontra l’avvocato | Aspetta l’interrogatorio

Renato Xyke, 20 anni, si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso Kevin Muharremi, 25 anni, durante una lite scoppiata alle prime luci di San Valentino in via della Repubblica a Montecalvoli. La causa dell’omicidio sembra essere stata una discussione degenerata tra i due, culminata con il colpo fatale. Oggi, Xyke incontrerà di nuovo il suo avvocato, Giuseppe Carvelli, per preparare l’interrogatorio che si terrà nei prossimi giorni.

Oggi Renato Xyke, il ventenne in custodia cautelare in carcere con l’accusa di essere il killer di Kevin Muharremi, 25 anni, avvenuto alle prime luci dell’alba di San Valentino in via della Repubblica a Montecalvoli, incontrerà nuovamente il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Carvelli che lo assiste con il collega Andrea Boldrini. Xyke è ancora detenuto ad Arezzo – e al momento non sarebbe programmato un suo trasferimento a Pisa – dove si trova dal pomeriggio del 14 febbraio quando, in fuga in macchina con genitori e sorella, e dopo essersi disfatto dell’arma del delitto, fu bloccato sull’A1 da due pattuglie della polizia stradale di Battifolle che avevano raccolto la segnalazione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

