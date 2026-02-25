Lombardia investe oltre 18 milioni nel Lario Intelvese | fondi per scuole servizi e rilancio dei territori montani

Da quicomo.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 18 milioni di euro per sostenere sviluppo, servizi e contrasto allo spopolamento nelle aree montane del Comasco. È questo il valore complessivo degli investimenti messi in campo da Regione Lombardia per l’Area Interna del Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio, che coinvolge 34 Comuni della provincia di Como. Le risorse comprendono più di 14 milioni di euro tra fondi regionali, nazionali ed europei, ai quali si aggiungono 4 milioni di cofinanziamenti locali. I finanziamenti sosterranno 20 progetti condivisi con i territori, con l’obiettivo di rafforzare economia locale, servizi e qualità della vita. L’annuncio è stato al centro della... 🔗 Leggi su Quicomo.it

Uffici di prossimità per servizi giudiziari, la Regione investe oltre 2 milioniLa Regione invita i Comuni e le Unioni di Comuni a manifestare interesse per attivare nel proprio territorio un ufficio di prossimità, cioè quegli...

Temi più discussi: Lombardia investe oltre 18 milioni nel Lario Intelvese: fondi per scuole, servizi e rilancio dei territori montani; Contro lo spopolamento Regione Lombardia investe 18 milioni per il Lario e le Valli Intelvi; Da Regione Lombardia 105 milioni per rinnovare gli autobus; Chi compra casa in Lombardia? Il profilo più comune è giovane e con il posto fisso. Aumentano gli stranieri.

lombardia investe oltre 18Lombardia investe oltre 18 milioni nel Lario Intelvese: fondi per scuole, servizi e rilancio dei territori montaniOltre 18 milioni di euro per sostenere sviluppo, servizi e contrasto allo spopolamento nelle aree montane del Comasco. È questo il valore complessivo degli investimenti messi in campo da Regione ... quicomo.it

lombardia investe oltre 18Contro lo spopolamento Regione Lombardia investe 18 milioni per il Lario e le Valli IntelviRegione Lombardia mette in campo oltre 14 milioni di euro per l’Area Interna del ‘Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio’ ... valtellinanews.it