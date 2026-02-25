Lombardia | 300mila euro e potere nelle partecipate chi decide?

Un cambio di gestione in una società regionale ha portato alla luce la questione dei 300mila euro e del potere decisionale. La nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione ha sollevato dubbi su chi eserciti realmente il controllo. Le decisioni prese finora influenzano le attività di aziende pubbliche lombarde, mentre le nomine recenti hanno acceso il dibattito sulla trasparenza. La situazione rimane aperta e suscita attenzione tra gli osservatori locali.

L’ombra dei 300mila euro: chi comanda nelle partecipate lombarde. La scadenza del consiglio d’amministrazione di una società partecipata della Regione Lombardia apre un vaso di Pandora. Da mesi, infatti, l’organo di governo di questa azienda pubblica è in stand-by, lasciando vuoti di potere e interrogativi sulla gestione delle risorse. Ma non è l’unico caso: in un sistema complesso come quello delle partecipate regionali, le nomine e gli stipendi elevati sono all’ordine del giorno. Al centro di questa rete di relazioni e interessi c’è Gianantonio Arnoldi, amministratore delegato di Cal dal 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu

