Lo slittamento del vertice tra Italia e Francia è un segnale negativo I dossier da rafforzare

Il rinvio del vertice tra Italia e Francia deriva dalle tensioni suscitate dal caso di Quentin Deranque. La discussione ha creato malumore tra i rappresentanti dei due paesi, che temono ripercussioni nei rapporti diplomatici. La questione ha messo in luce differenze di opinione su alcune politiche e ha rallentato i programmi di collaborazione previsti. La decisione di posticipare l’incontro ha lasciato in sospeso alcune questioni aperte tra le due nazioni.

Di vertici fra i due paesi se ne parla dal 2020 ma non si riesce mai a fissare una data. Le due economie sono estremamente integrate, e i numerosi interessi aziendali incrociati richiedono una governance bilaterale all'altezza delle sfide. Cercasi accelerazione europea Tra Roma e Parigi c'è stata molta agitazione, la scorsa settimana, attorno al caso di Quentin Deranque. La vicenda sembrava chiusa, ma è stato poi comunicato un rinvio a data ancora indefinita del vertice bilaterale previsto a Tolosa il 10 aprile. Dei vertici Italia-Francia se ne parla dal 2020 ma non si riesce mai a fissare una data, e mantenerla: dal Covid alla guerra in Ucraina fino ai calendari elettorali, la sorte pare decisamente avversa.