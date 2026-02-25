lo chiamavano jeeg robot non lo voleva produrre nessuno

Il film “Lo chiamavano Jeeg Robot” non trovò inizialmente nessuno disposto a produrlo, perché molti consideravano la sua storia troppo audace. La causa di questa resistenza fu la forte proposta di un supereroe italiano ambientato nelle periferie di Roma. Nonostante il rifiuto dei produttori, il regista decise di portare avanti il progetto, coinvolgendo un cast di attori emergenti. Il risultato finale ha dimostrato come la determinazione possa cambiare le aspettative nel cinema nazionale.

Ancora prima che fosse proiettato nei cinema il 25 febbraio del 2016, di Lo chiamavano Jeeg Robot si parlava come di un film senza veri precedenti in Italia. Una storia di superpoteri all’americana, quindi molto commerciale, calata in un contesto molto locale, scritta molto bene e diretta con una sorprendente padronanza del genere. Il successo al cinema sarebbe stato clamoroso, almeno per un film così inusuale, di un esordiente e non comico: 5 milioni di euro, che non furono incassati come capita di solito nelle prime settimane, ma lungo tre mesi, fino alla fine di maggio. L’arrivo di Lo chiamavano Jeeg Robot in quel momento sembrava potesse cambiare una parte del cinema italiano: oggi, dieci anni dopo la sua uscita, si può dire che non è successo, anche se alcune cose effettivamente non sono più state le stesse. 🔗 Leggi su Ilpost.it

‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ compie 10 anni e torna al cinemaIl film “Lo chiamavano Jeeg Robot” celebra dieci anni dall’uscita e torna nelle sale con una versione rimasterizzata in 4K.

