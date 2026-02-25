ll Giro dell’Emilia parte da Ferrara | Un’emozione

Il Giro dell’Emilia è partito da Ferrara, dopo che la corsa ha subito modifiche alla sua tradizione per adattarsi alle nuove esigenze. La decisione di cambiare percorso ha creato discussioni tra gli appassionati, mentre gli atleti si preparano a sfidarsi sulle ripide rampe del Colle di San Luca. La gara, che vede protagonisti professionisti e donne élite, continua a richiamare un pubblico appassionato e tifosi provenienti da tutta Italia. La corsa si avvicina alla sua fase finale.

Partirà da Ferrara il Giro dell’Emilia per professionisti e donne élite. Arrampicata tradizionalmente nel finale sulle belle e dure rampe del Colle di San Luca di Bologna è ritenuta la ‘rivincita del mondiale’ e con un albo d’oro che porta nomi come quelli di Coppi, Bartali e via via verso il 2024 di Pogacar e l’ultimo di Del Toro. Nata nel 1909, dopo 117 anni, parlerà ferrarese. "Siamo pronti per un’altra importante manifestazione, il Giro dell’Emilia – annuncia l’assessore Francesco Carità – com’era nei desideri di Adriano Amici, patron del Gs Emilia che organizza la corsa, partirà da Ferrara per arrivare a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

