Il boschetto degli ammorbati ha dato origine al primo lazzaretto di Ferrara, attivo dal 1436 al 1650, a causa della diffusione della peste. Tito Manlio Cerioli ha scritto un libro che racconta questa storia, evidenziando come il luogo fosse utilizzato per isolare i malati. La presentazione si terrà venerdì alle 16 nella biblioteca Ariostea, offrendo l’opportunità di conoscere meglio un capitolo importante della sanità storica della città.

Il boschetto degli ammorbati. Primo lazzaretto di Ferrara (1436 – 1650). E’ il titolo del libro di di Tito Manlio Cerioli (Faust Edizioni, 2026, collana di Storia ‘Historiando’) che verrà presentato venerdì, alle 16, nella biblioteca Ariostea. Dialoga con l’autore: Mirna Bonazza (responsabile della Uo Biblioteche del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara). Interventi introduttivi di Fausto Bassini (Faust Edizioni), Marialucia Menegatti (Ferrariae Decus e Nicola Pinnavaia (Archivio di Stato di Ferrara). La scansione cronologica della narrazione consente di riordinare le molte e contrastanti notizie ricostruendo, con taglio divulgativo, la nascita della prima struttura per appestati e affetti da altre malattie infettive nel territorio dell’attuale Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ll provveditore difende i docenti: "Scelte per il bene degli alunni. Rispettiamo i valori spirituali"Il provveditore agli studi Daniele Cottafavi si pronuncia sulla vicenda dei canti natalizi modificati alla scuola ’San Giovanni Bosco’, sottolineando che ogni decisione è volta al rispetto dei valori spirituali e al benessere degli studenti.

Sparatoria al boschetto di Rogoredo. Versioni discordanti degli agenti. Indagati altri quattro poliziottiUna sparatoria al boschetto di Rogoredo ha coinvolto diversi agenti di polizia, portando alla luce versioni contrastanti sui fatti.

IL BOSCHETTO DEGLI AMMORBATI. Primo lazzaretto di Ferrara (1436 – 1650)

Temi più discussi: ll boschetto degli ammorbati. Primo lazzaretto; Il Boschetto degli Ammorbati, la storia del primo lazzaretto di Ferrara; Giovedì 26 febbraio la convocazione del Consiglio comunale.

ll boschetto degli ammorbati. Primo lazzarettoIl boschetto degli ammorbati. Primo lazzaretto di Ferrara (1436 – 1650). E’ il titolo del libro di di Tito Manlio Cerioli (Faust Edizioni, 2026, collana di Storia ‘Historiando’) che verrà presentato ... ilrestodelcarlino.it

Il Boschetto degli Ammorbati, la storia del primo lazzaretto di Ferrara a cura di ispirato dalla ricerca e dalla passione di Luca TaddiaIl volume è dedicato alla memoria di Luca Taddia (1962-2022), indimenticato bibliotecario e giardiniere della Biblioteca Ariostea, nonché cultore di storia locale, la cui abitazione sorgeva, in ... cronacacomune.it

Sono arrivati i primi risultati genetici sulla pistola a salve sequestrata nel boschetto milanese di Rogoredo dove il 26 gennaio scorso è stato ucciso Abdherraim Mansouri, 28 anni, colpito con un colpo di pistola esploso da un poliziotto durante un controllo anti - facebook.com facebook