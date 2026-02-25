79-80 Laprovittola mette la freccia per il Barcellona con meno di due minuti alla sirena finale. 79-78 Rubata e appoggio di Shengelia! Il Barça allunga il break a 10-0, -1. Xabi Pascual ha chiesto un Challenge per un possibile fallo antisportivo di Matt Morgan: respinto, fallo normale. 79-73 Taglio di Shengelia su assist di Laprovittola (12 punti e 11 assist per il playmaker argentino). Dusko Ivanovic capisce il momento di difficoltà dei suoi ragazzi e chiama time-out. 77-66 Carsen Edwards in ‘slalom’ per segnare! +11 Virtus, time-out Pascual. 72-62 SHOWTIME VIRTUS! MORGAN ALZA, NIANG SCHIACCIA! ESPLODE LA VIRTUS ARENA. 70-59 ‘Momo’ Diouf in versione assist-man per Saliou Niang! Che giocata sull’asse tutto tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Barcellona 77-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sale in cattedra Saliou Niang, ultimi 5? decisivi

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 77-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere rimangono a +11 all’ultima pausa breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-74 MATT MORGAN DA TRE! UNO-DUE MICIDIALE DELLE V-NERE, TIME-OUT POETA.

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 78-85, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Morgan suona la carica per le V-nere, ultimi 5? decisivi

LIVE : Virtus Bologna vs Dubai Basketball | EuroLeague Basketball Live Scoreboard

Temi più discussi: LIVE Virtus Bologna-Barcellona, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; Virtus Bologna-Barcellona oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; EuroLega, Virtus Bologna-Barcellona: orario, canale tv, diretta e repliche; LIVE – Virtus Bologna, conferenza stampa di presentazione di coach Luca Banchi.

LIVE Virtus Bologna-Barcellona 58-49, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i bolognesi provano l’allungo nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-54 RUBATA E ASSIST DI MORGAN, SCHIACCIATA DI SMAILAGIC! +12 VIRTUS, IL PALAZZETTO E' UNA BOLGIA. TIME-OUT ... oasport.it

Virtus Bologna vs Barcelona, diretta testuale (68-57 all’30)CRONACA TERZO QUARTO: Rieccoci in avvio di ripresa! Jallow in appoggio da sotto, Fall fa uguale, Vildoza trova Smailagic in angolo, bomba +7, Vildoza è ispirato e segna +9, Fall ... pianetabasket.com

L'OMAGGIO DELLA VIRTUS BOLOGNA La Virtus Bologna riabbraccia Toko Shengelia: questo il video dell'omaggio bianconero al giocatore georgiano... https://sportando.basketball/la-virtus-bologna-riabbraccia-toko-shengelia-lomaggio/ - facebook.com facebook

#EuroLeague | Virtus Bologna-Barcellona: la situazione x.com