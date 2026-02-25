LIVE Scandicci-Novara 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | equilibrio nel 4°set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-18 Larga la diagonale di Alsmeier da posto 4. Allarga le braccia sconsolato Bernardi. Time out Novara 20-18 Pallonetto in zona di conflitto per Franklin. 19-18 Ruddins pulisce la rete sulla ricezione slash. 18-18 Larga la pipe di Tolok. Perfetta parità in questo quarto set. 17-18 Aceee Weitzeeeel! Palla alpina per la centrale di Scanicci. 16-18 Primo tempo di Weitzel. Fuori Ogjenovic ed Antropova, dentro Bechis e Ruddins. 15-18 Cambi vince il contrasto a rete con Franklin. 15-17 Diagonale di Alsmeier da posto 4. Break di Novara che cerca l’allungo decisivo. 15-16 Diagonale vincente di Ishikawa da posto 4. 15-15 MOOOONSTEEEER BLOOOOCK WEITZEEEL! 14-15 Diagonale vincente di Tolok 14-14 Primo tempo di Weitzel. 🔗 Leggi su Oasport.it
