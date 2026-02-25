LIVE Scandicci-Novara 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse del mondo partono meglio nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Attacco vincente di Alsmeier. Time out Novara. 17-12 Splendido attacco di Antropova che va a segno in parallela su una palla attaccata sui 4 metri e mezzo. 16-12 Primo tempo di Weitzel 15-12 Diagonale vincente di Mims dalla seconda linea. 15-11 Primo tempo di Squarcini 15-10 Errore al servizio Mims. 14-10 Muuuurooooo Cambiii!! 14-9 Antropova vanifica una splendida alzata in bagher di Ognjenovic e spedisce larga la diagonale 14-8 Mims colpisce male il pallone che termina ampiamente lungo 13-8 Pallonetto vincente di Antropova. Entra Franklin al posto di Ruddins. 12-8 Lungo l’attacco di Ruddins che non trova le mani del muro Mims entra in campo al posto di Tolok. 12-7 Larga la parallela di Tolok. 11-7 Pallonetto spinto di Herbots da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

