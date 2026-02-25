LIVE Scandicci-Novara 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel 1° set

Da oasport.it 25 feb 2026

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Novara. 21-18 ANCORA LINDA NWAKALOR!!! La centrale di Scandicci ha ancora la meglio su Tolok e trova il terzo muro consecutivo sull’opposta di Novara. 20-18 MOOOOONSTEEEER BLOOOOCK!! Nwakalor sbarra ancora la strada a Tolok, esulta Gaspari. Cambio per Novara al servizio: entra Van Avermaet per Bonifacio. 19-18 Diagonale di Tolok. Brava Cambi a tornare subito dalla sua opposta dopo un paio di errori. 19-17 MOOOONSTEEEER BLOOOOCK NWAKALOOOR! 18-17 Punto di De Nardi con la free ball mal gestita da Scandicci. 18-16 Altra magia di Ognjenovic che attacca di seconda. 17-16 Mani out di Alsemeier da posto 4. 17-15 Mani out di Antropova dalla seconda linea. 16-15 Errore al servizio Antropova. 16-14 Errore al servizio Ishikawa. 🔗 Leggi su Oasport.it

