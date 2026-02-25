LIVE Juventus-Galatasaray Champions League calcio in DIRETTA | serve una rimonta rabbiosa

Luciano Spalletti guida la Juventus contro il Galatasaray, spinto dalla necessità di recuperare un passivo importante dopo una prima frazione di gioco difficile. La squadra torinese si impegna a reagire con intensità, cercando di creare occasioni per riaprire la partita. I tifosi sono in attesa di un riscatto sul campo, mentre i giocatori si preparano a una ripresa più decisa. La sfida resta aperta e tutto può ancora succedere.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Galatasaray, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti sogna il miracolo sportivo. La Juventus è chiamata al miracolo sportivo, oggi, allo Stadium, contro il Galatasaray, per qualificarsi agli ottavi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti deve rimontare il 5-2 subito nella gara d'andata in Turchia. Servono tre gol per i supplementari e quattro per il passaggio del turno. Per questa partita, squalificati Cambiaso che era diffidato e Cabal espulso nella sfida di andata: McKennie è il favorito per il ruolo di esterno sinistro in difesa, lontano Kostic.

