82' Goooooooooooooooool, McKennie, colpo di testa fantastico su assist di Koopmeiners, Juventus-Galatasaray 3-0. 72' Gooooooooooool, Gatti, Kalulu destro forte in mezzo che respinge male il portiere e trova il difensore bianconero, Juventus-Galatasaray 2-0. 54' Esterno della rete di Yildiz con una azione spaventosamente bella. 48' Espulso Kelly, espulsione diretta, Juventus in dieci uomini. Decisione incredibile. 21.51 Juventus che sblocca la partita, ma servono almeno altri 2 gol per arrivare ai supplementari. Le carte dalla panchina potrebbero risultare decisive. 20.54 Ingresso in campo dei giocatori, inno della Champions League in corso. 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Galatasaray 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: tris di McKennie!

LIVE Juventus-Galatasaray 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Gatti di testa sfiora il gol! 5' Gatti di testa manda alto da buona posizione. 3' Calcio d'angolo per il Galatasaray, McKennie ferma Yilmaz.

Juventus-Galatasaray LIVE 2-0, risultato in diretta della partita di Champions League: raddoppio di Gatti La diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita

#Juventus 2-0 #Galatasaray : Federico Gatti (4-5 agg)! #JuveGalatasaray #JUVEGS #Calcio #JUVEvGS #UCL x.com

Minuto 48 di Juventus-Galatasaray: - Kelly salta per colpire di testa e atterra fortunosamente sulla caviglia di Baris Yilmaz - L'arbitro ammonisce Kelly ed estrae il secondo giallo per il difensore - Viene richiamato al VAR - Toglie la seconda ammonizione e dà il