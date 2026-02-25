LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | finale incerto con Zana a caccia del successo

14:54 Nelle prime posizioni del gruppo si nota Lorenzo Finn. Il campione del mondo under 23 è tra gli uomini più attesi della corsa a tappe isolana. 14:52 Attacco deciso di Filippo Zana! Il vicentino scatta lasciando sul posto il panamense Gonzalez. Restano in 4 al comando. 14:50 20 km all’arrivo di Bosa. 10 km vallonati, 7 di discesa e gli ultimi 3 pianeggianti. 14:48 Ripresi Zana e Gonzalez! Si forma un quintetto con l’arrivo di Garofoli, Berrade e Garibbo. 14:45 Non molla Gonzalez, che con furbizia resta incollato alla ruota di Zana. 14:43 Siamo entrati negli ultimi 25 km di questa prima tappa del Giro di Sardegna. 14:40 Zana ha chiesto il cambio al compagno di fuga, ma il panamense con ampi cenni fa intendere di non avere le forze per dettare l’andatura. Animi che si scaldano tra i battistrada. 14:39 Superata la salita di Padria, ora circa 4 km di discesa poi un nuovo dentello con pendenze abbastanza significative. 🔗 Leggi su Oasport.it

