20:55 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Buona serata a tutti! 20:52 Sono 44 i palloni recuperati dai gialloneri. 54 quelli dalla squadra di Bergamo. 20:48 Sono 39 le azioni di attacco dei nerazzurri. 34 quelle dei tedeschi. 20:47 Vediamo un po’ di dati. Il Borussia Dortmund ha svolto il 56% del possesso palla. I bergamaschi il 44%. 98' Finisce qui! L’Atalanta si qualifica agli ottavi di finale di Champions League grazie al goal di rigore all’ultimo minuto di Samardzic. 97' Goal del classe 2002 che con il sinistro calciato all’incrocio dei pali porta i bergamaschi agli ottavi di finale! 96' Rigore per l’Atalanta e Rosso per Bensebaini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 4-1, Champions League calcio in DIRETTA: Samardzic di rigore all’ultimo minuto! I bergamaschi volano agli ottavi

Leggi anche:

Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 4-1, Samardzic trasforma il rigore e porta la Dea agli ottavi!

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: bergamaschi subito a segno con Scamacca

Marsiglia-Atalanta 0-1: gol e highlights | Champions League

Temi più discussi: Borussia Dortmund-Atalanta, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Borussia D. - Atalanta (2-0) Champions League 2025; Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Borussia Dortmund: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale.

Atalanta-Borussia Dortmund 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Pasalic fa trisLa diretta live di Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Atalanta-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVEL''Atalanta ha già ribaltato la sconfitta in Germania dell'andata. Scamacca sfrutta uno svarione della difesa tedesca al 5', prima dell'intervallo un tiro di Zappacosta deviato da Bensebaini vale il b ... sport.sky.it

Champions League, Atalanta-Borussia Dortmund 2-0 dopo 45’: gol di Scamacca e Zappacosta Stadio di Bergamo Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-ata - facebook.com facebook

Èd è un gol pesantissimo che rimette Atalanta-Borussia Dortmund in perfetta parità! Chi passa secondo te #FantaChampions x.com