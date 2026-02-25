LIVE Atalanta-Borussia Dortmund 3-0 Champions League calcio in DIRETTA | Pasalic firma il terzo goal bergamasco

Da oasport.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

75' Goal di Adeyemi! Bella giocata del teutonico che avanza in area di rigore avversaria e trova un mancino imparabile per Carnesecchi. Il classe 2002 rimette il risultato complessivo in parità. 73' Si salvano i nerazzurri! Guirassy dopo una carambola in area di rigore bergamasca si trova la palla davanti ma nel tentativo di calciarla la manca e dopo alcuni rimpalli finisce fuori. 72' Primi cambi per l’Atalanta. Fuori Scamacca e Kolasic per Krstovic e Ahanor. 71' Squillo dei gialloneri! Fabio Silva la mette in mezzo. Guirassy la sfiora. Azione pericolosa dei tedeschi. 70' Ancora cambi per il Borussia Dortmund. Fuori Ryerson e Bellingham per Couto e Adeyemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atalanta borussia dortmund 3 0 champions league calcio in diretta pasalic firma il terzo goal bergamasco
© Oasport.it - LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: Pasalic firma il terzo goal bergamasco

Leggi anche:
LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: Zappacosta segna il secondo goal bergamasco. Si deciderà tutto nel secondo tempo
Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 3-0, Pasalic cala il tris e fa volare la Dea

Temi più discussi: Borussia Dortmund-Atalanta, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Borussia D. - Atalanta (2-0) Champions League 2025; Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Borussia Dortmund: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale.

live atalanta borussia dortmundAtalanta-Borussia Dortmund 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: raddoppia ZappacostaLa diretta live di Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: Pasalic firma il terzo goal bergamascoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71' Squillo dei gialloneri! Fabio Silva la mette in mezzo. Guirassy la sfiora. Azione pericolosa dei tedeschi. oasport.it