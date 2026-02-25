(4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti. (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Lemina, Torreira; Yilmaz, Yunus, Lang; Osimhen. All. Okan. Sarà il portoghese Joao Pinheiro a dirigere la gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray. Assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto ufficiale Joao Goncalves. Il Var sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski, l'Avar il francese Jerome Brisard. La gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Juventus e Galatasaray sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, visibile in streaming su sito e app per gli abbonati al servizio. Diretta testuale su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Juve-Galatasaray, le ultime: Spalletti sceglie Perin. Yildiz dal 1'

Leggi anche:

Spalletti sceglie Perin, Yildiz ci sarà: Juve-Galatasaray, le probabili formazioni

LIVE Alle 20.45 Juve-Lazio, le ultime: Spalletti col dubbio Yildiz, Sarri punta su Maldini al 1'

Temi più discussi: Juventus-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Dove vedere Juve-Como in tv? Dazn o Sky, orario; Live Galatasaray - Juventus - Champions League: Punteggi & Highlights Calcio - 17/02/2026.

Juventus-Como: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus-Como di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Juve Como streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A tra i bianconeri di Spalletti e i lariani di FabregasJuve Como streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A tra i bianconeri di Spalletti e i lariani di Fabregas Il palcoscenico dell’Allianz Stadium si prepara a ospitare la sfida tra Juv ... juventusnews24.com

Juve-Galatasaray, diretta Champions: risultato in tempo reale, a Spalletti serve un miracolo - facebook.com facebook

#Juve- #Galatasaray, diretta Champions: risultato in tempo reale, a #Spalletti serve un miracolo x.com