La WWE prosegue nell’integrazione tra sport e spettacolo, valorizzando la presenza di celebrità legate al mondo della musica, del cinema e dell’intrattenimento. L’interesse del pubblico verso questi incroci è cresciuto grazie a una spinta di promozione e di visibilità che arricchisce l’offerta degli eventi principali. In questo contesto si inserisce una dichiarazione recente di una pepita del roster, focalizzata sulla possibilità di coinvolgere una star internazionale in una manifestazione imminente. Al termine della puntata di Raw, durante la quale ha sfidato Stephanie Vaquer in vista di WrestleMania 42, Liv Morgan ha espresso la speranza che Britney Spears possa essere presente come spettatrice e supporter. L’idea è descritta come una collaborazione che apporta valore sia al mondo della WWE sia al pubblico esterno, con la possibilità di far confluire fan e fan di intrattenimento in un unico palcoscenico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Liv Morgan invita Britney Spears a WrestleMania 42

