L' ira di Elettra Lamborghini dopo la prima serata | Dobbiamo dormire Cos' è successo

La cantante si è sfogata su Instagram pubblicando un video in cui si sente musica ad alto volume per le strade di Sanremo vicino al suo albergo La prima polemica tra i cantanti del Festival di Sanremo porta il nome di Elettra Lamborghini. Se sul palco del teatro Ariston tutto è andato liscio,meno bene è andato il rientro in hotel a tarda notte. Dopo l'esibizione, infatti, Elettra ha avuto qualche problema con la musica che riecheggiava per le strade di Sanremo proprio sotto la sua camera d'albergo e si è duramente sfogata sui social network. La cantante è rientrata nel suo hotel intorno all'1 di notte. Dopo le ansie e i timori del debutto all'Ariston Elettra Lamborghini avrebbe voluto godersi il meritato riposo, ma l'artista non ha fatto i conti con il clima di festa che si respira per le vie della città ligure. Stanca e impossibilitata a dormire a causa del frastuono in strada, Elettra ha registrato un video alle 3 di notte e lo ha condiviso nelle Stories del suo profilo Instagram, dando il via alla polemica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

Sanremo 2026, l’abito di Elettra Lamborghini per la prima serata del Festival: look e stilistaElettra Lamborghini ha scelto un abito audace per la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione tra il pubblico.