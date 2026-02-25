Liquidati tutti i ristori della Regione

La Regione ha completato i pagamenti dei ristori destinati ai cittadini colpiti dall’alluvione di marzo 2025. La decisione deriva dalla volontà di risarcire chi ha subito danni alla propria abitazione e alle aziende locali. Finora, sono stati distribuiti oltre 10 milioni di euro per aiutare le famiglie a ricostruire. La Regione ha anche avviato controlli sulle richieste di rimborso, per garantire trasparenza nel processo.

Sono stati liquidati tutti i ristori della Regione ai cittadini che erano stati danneggiati dall' alluvione del marzo 2025. Resta, invece, ancora aperta la partita per il sostegno statale. Il Consiglio comunale dello scorso martedì 17 febbraio ha ratificato una delibera di giunta che approvava la variazione di bilancio assunta dalla giunta con il potere del Consiglio per motivi di urgenza. Quella variazione conteneva i ristori per la cittadinanza empolese che fu vittima degli effetti dell'alluvione del marzo 2025, che allagò, causando gravi danni, abitazioni dei privati. Lo scorso venerdì, dal Comune di Empoli sono partiti i bonifici fino a 3mila euro per ogni beneficiario (575 le domande ricevute a fine 2025).