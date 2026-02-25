L' Inter saluta la Champions il Bodo vince anche il ritorno del play-off

Il Bodo Glimt conquista la qualificazione grazie ai gol di Hauge ed Evjen, che mettono fine al sogno Champions dell'Inter. La squadra di casa, con una rete di Bastoni, aveva riaperto la partita, ma non basta a evitare la sconfitta. I norvegesi dominano il match e siglano il risultato decisivo nel secondo tempo. La vittoria riflette l’energia e la determinazione del Bodo, che festeggia un successo importante in casa.

A spegnere il sogno nerazzurro sono Hauge ed Evjen, di Bastoni la rete del definitivo 1-2 MILANO - L'Inter non riesce nell'impresa e, anzi, capitombola sotto i colpi di uno spumeggiante Bodo Glimt. A San Siro, la formazione norvegese passa per 2-1 e, dopo aver vinto 3-1 l'andata del play-off, scrive un nuovo capitolo della sua storia recente. Dopo le semifinali di Conference ed Europa League, il Bodo ora potrà giocare anche gli ottavi di Champions contro una tra Sporting Lisbona e Manchester City. A spegnere il sogno nerazzurro nella ripresa ci pensano l'ex Milan Hauge (aiutato da grave errore di Akanji) ed Evjen: il gol della bandiera lo segna Bastoni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

