Cercavano relax, silenzio e acqua calda. Hanno trovato freddo pungente, una strada sterrata e un fiume gelido. È uno dei paradossi del turismo nel 2026: l’intelligenza artificiale promette viaggi più semplici e su misura, ma a volte finisce per guidare le persone verso luoghi che non esistono. Non mete sopravvalutate o raccontate male. Proprio destinazioni inventate da zero. Da anni si dice che l’IA cambierà il modo di organizzare le vacanze. In parte è già successo. Ma quando la tecnologia corre più veloce dei controlli umani, lascia dietro di sé errori che possono diventare imbarazzanti e costosi. L’ultimo caso arriva dalla Tasmania, dove un tour operator ha pubblicato, e poi rimosso in fretta, un articolo che consigliava di visitare le presunte Weldborough Hot Springs, descritte come una delle sette migliori esperienze termali dell’isola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’intelligenza artificiale inventa luoghi turistici: gruppo di viaggiatori ingannati finisce nel nulla

Leggi anche:

Un’attivista contro l’intelligenza artificiale è scomparso nel nulla: lo strano caso Kirchnerun

Quando l’intelligenza artificiale entra nei luoghi del lavoro

Temi più discussi: Che cos'è una lingua inventata; Ma è davvero colpa dell’Intelligenza Artificiale?; Geronimo Stilton spiega l'intelligenza artificiale ai più piccoli: ecco l'iniziativa; Le 15 migliori app di intelligenza artificiale da usare oggi, perché non esiste solo ChatGPT.

L'intelligenza artificiale ha appena affrontato il suo test di matematica più difficile. E i risultati sono contrastantiGli esperti hanno assegnato all'IA dieci problemi matematici da risolvere in una settimana. OpenAI, ricercatori di IA e appassionati del settore hanno dato il ... lescienze.it

Ma è davvero colpa dell’intelligenza artificiale?Sempre più spesso la tecnologia sembra prendere il sopravvento su di noi. Pensiamoci: le nostre giornate sono oramai scandite da notifiche, i prodotti ci arrivano a casa grazie ai colossi della tecnol ... unionesarda.it

Due giorni di formazione sull’intelligenza artificiale per il turismo varesino, appuntamento il 2 e 3 marzo. - facebook.com facebook

#Sanremo 2026, l'intelligenza artificiale è un'opportunità creativa o è più un rischio per autori e interpreti L'analisi di Enzo Mazza, CEO della Federazione Industria Musicale Italiana ( @FIMI_IT), che sottolinea due elementi fondamentali: "La trasparenza nel tr x.com