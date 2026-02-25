lindsey vonn racconta come ha rischiato di perdere la gamba alle olimpiadi i fan sono preoccupati

Lindsey Vonn rivela di essere stata vicina alla perdita della gamba dopo la caduta del 8 febbraio durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice statunitense spiega di aver subito gravi danni e di aver affrontato un intervento rischioso per salvare l’arto. La sua testimonianza preoccupa i fan, che temono ripercussioni sulla carriera e sulla salute dell’atleta. La vicenda rimane uno dei momenti più difficili della sua vita.

Ha rischiato di perdere una gamba, non solo una medaglia. Dopo la terribile caduta dell’8 febbraio nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina, Lindsey Vonn ha raccontato pubblicamente di essere stata a un passo dall’amputazione. A più di due settimane dall’incidente, dimessa dall’ospedale, ha spiegato in un video e in un post social cosa è successo davvero e perché l’intervento tempestivo di un chirurgo le ha letteralmente salvato l’arto. L’incidente è avvenuto durante la gara olimpica di discesa libera. Nella caduta, Vonn ha riportato una frattura complessa alla gamba sinistra: in particolare la frattura della testa del perone e del piatto tibiale, oltre a una frattura alla caviglia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

