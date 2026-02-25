L' incredibile caso dell' ex sindaco di Rosarno accusato di aver avuto rapporti con un clan mafioso che però non esiste

Lo avevano dipinto come un sindaco-marionetta che, in nome del patto politico-mafioso siglato alla vigilia delle elezioni, si faceva dettare dalla cosca locale ogni scelta: formazione della lista, programma elettorale, simbolo e persino discorso di chiusura della campagna elettorale. È finita con l’assoluzione da parte del Tribunale di Palmi dell’ormai ex primo cittadino di Rosarno, Giuseppe Idà, e con la beffa ulteriore, messa nera su bianco dai giudici, che l’esistenza della potente cosca non è stata neppure provata. La disavventura giudiziaria di Idà (che portò allo scioglimento del Comune) prende le mosse il 18 gennaio del 2021, a ridosso delle elezioni comunali. Quel giorno la Dda di Reggio Calabria, guidata allora dal procuratore Giovanni Bombardieri, dà avvio all’operazione “Faust” e arresta 49 persone, fra cui lo stesso sindaco (difeso dall’avvocato Giuseppe Martino), che rimane quasi un mese ai domiciliari con l’accusa di aver vinto le elezioni del 2016 grazie all’apporto nella ’ndrina Pisano, alias “i diavoli”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

