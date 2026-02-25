L’incontro oggi alle 17.30 con il Pd

Enrico Bruni del Pd ha convocato un incontro alle 17.30 al primo piano di Palazzo Roncioni sul Lungarno Mediceo per discutere della riforma presentata come tecnica, ma percepita come politica. La decisione di affrontare il tema nasce dall’onda di proteste e tensioni legate al referendum del 22-23 marzo, che ha acceso il dibattito pubblico. La riunione mira a fare il punto sulla situazione e sui prossimi passi.

© Lanazione.it - L’incontro oggi alle 17.30 con il Pd

Dalle manganellate al referendum del 22-23 marzo. Oggi alle 17:30, al primo piano di Palazzo Roncioni sul Lungarno Mediceo, "discuteremo di una riforma che viene presentata come tecnica ma che è, in realtà, profondamente politica", scrive Enrico Bruni (Pd), nella foto Del Punta. "Si inserisce in una deriva che dura da anni: dai decreti sicurezza alla repressione dei cortei, come abbiamo visto a Pisa in via San Frediano il 23 febbraio 2024, fino alle recenti dichiarazioni del ministro Nordio, non solo non smentite dal governo ma rafforzate da chi, nella maggioranza, le ha rivendicate apertamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Milano-Cortina, il medagliere alle 17.30 Oggi alle 14,30. Test con l’Adriese al Centro FabbriOggi alle 14:30, presso il Centro Fabbri in via Copparo, si svolgerà un test amichevole tra la nostra squadra e l’Adriese. Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: la conferenza stampa Argomenti discussi: Nuovo viale Ceccarini: oggi l’incontro tra amministrazione, operatori e residenti per fare il punto sul cantiere; L’incontro oggi alle 17.30 con il Pd; ToscanaInFolk, l'incontro su Gaza e tutti gli eventi di oggi; Intergalattica, l'assessore Casili all'incontro pubblico sulle attività dei nodi della rete regionale: Opportunità di confronto per valorizzare le esperienze dei nostri giovani. Guerra Ucraina, Zelensky: «Raggiunto un accordo con Trump, ci darà i Patriot»Il controllo territoriale nell'Ucraina orientale sarà la questione principale discussa da oggi ad Abu Dhabi nel trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Lo scrive Axios. Dopo 4 ore di confronto con ... ilmessaggero.it Passi avanti verso i pagamenti per gli agricoltori: oggi incontro a Roma con AGEA x.com Nella sede INDIRE di Firenze, si è svolto oggi l’incontro delle coordinatrici e dei coordinatori dei Gruppi di Lavoro della Rete dell’Istruzione degli Adulti I-II livello, insieme alle ricercatrici Annalisa Buffardi e Stefania Sansò. La giornata è stata inaugurata dal pr - facebook.com facebook