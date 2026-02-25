‘L’importante è partecipare’ genitori in campo Il ricavato del torneo va a progetti del comprensivo

I genitori di Lugo 1 hanno organizzato un torneo di calcio per raccogliere fondi destinati ai progetti scolastici. La partecipazione dei genitori ha attirato molte famiglie, creando un momento di festa e di solidarietà. Il ricavato servirà a finanziare attività educative e acquisti per la scuola. La giornata coinvolge bambini, insegnanti e residenti, dimostrando come lo sport possa unire la comunità attorno a cause importanti. La manifestazione continua con entusiasmo e partecipazione.

Genitori in campo per la scuola: sport e solidarietà all'istituto comprensivo Lugo 1. È un appuntamento che unisce divertimento, amicizia e sostegno concreto alle attività scolastiche quello che si sta svolgendo in queste domeniche a Lugo, promosso dai genitori degli alunni del comprensivo Lugo 1. Un'iniziativa che richiama nel titolo il celebre motto 'L'importante è partecipare' e che, fin dalla prima edizione, ha messo al centro la collaborazione tra famiglie e scuola. Quindici anni fa l'evento nacque con l'obiettivo di raccogliere fondi per dotare le classi delle prime lavagne interattive multimediali.

