Lillo | Pucci? Il web può essere feroce io avrei fatto Sanremo – Il video

(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Al posto suo lo avrei fatto, ma ognuno è libero di fare quello che vuole, avrà avuto le sue motivazioni. Il web alle volte è feroce.” Così il comico Lillo sull'assenza di Pucci, a margine della conferenza stampa di Sanremo, all'Ariston. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video . 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Sanremo, Lillo e Andrea Pucci co-conduttori: l'annuncio di Carlo Conti con il video della loro telefonata

Peppe Iodice su Pucci e Sanremo: “Avrei rinunciato anch’io. Come fece Troisi nel 1981”

Temi più discussi: Sanremo, Lillo sulla polemica Pucci: Al suo posto lo avrei fatto, ma lo posso capire; Sanremo 2026, le polemiche avanzano: dopo Andrea Pucci si critica il cast 'striminzito' e 'low-cost'; Sanremo, Lillo sulla polemica Pucci: Al suo posto lo avrei fatto, ma lo posso capire; Erica Dane, chi era l'attore: la perdita violenta del padre, lo scandalo del video, la dipendenza. Non ho rimpianti.

Lillo a Sanremo: «Pucci? Io l'avrei fatto il Festival, ma il web è feroce»Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

Lillo: Il caso Pucci? Al suo posto io sarei venuto, capisco la sua situazione a volte i social sono ferociFosse stato censurato avrei detto la mia sulla censura, perché non deve esistere la censura in un mestiere come il nostro. È una decisione che appartiene solamente a lui ed è giusta in quanto tale ... ilfattoquotidiano.it

Lillo ha commentato la decisone presa da Pucci di rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo dopo le critiche emerso sui dei social: “Parlo da artista: capisco la situazione di Pucci, i social sono feroci ed esagerano nei commenti. Puoi dire la tua opi - facebook.com facebook

Breaking News Tramite un video su Instagram Carlo Conti ha annunciato che Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori rispettivamente nelle serate di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio! #lillo #pucci #carloconti #fantasanremo #sanremo2026 x.com