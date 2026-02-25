Lillo Petrolo sapete chi è sua moglie e chi sono i suoi figli? Vi sveliamo la verità sul fratello!

Lillo Petrolo tra cinema, tv e radio: famiglia, moglie, origini, genitori, dove vive, curiosità e film più famosi del comico amatissimo dal grande pubblico Leggi anche: Tiziano Ferro e la malattia che ha segnato la sua vita: il racconto drammatico del cantante Volto ironico, surreale e amatissimo dal pubblico, Lillo Petrolo è uno dei protagonisti della comicità italiana degli ultimi decenni. Attore, autore, fumettista, regista e conduttore, ha costruito una carriera poliedrica che spazia dalla televisione al cinema, passando per la radio e il teatro. Il grande pubblico lo identifica soprattutto come metà del duo Lillo & Greg, sodalizio artistico che ha segnato la comicità italiana con uno stile inconfondibile, fatto di nonsense e satira intelligente. 🔗 Leggi su Donnapop.it

