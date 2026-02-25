Lillo | Il caso Pucci? Al suo posto io sarei venuto capisco la sua situazione a volte i social sono feroci

“Caso Pucci? Ognuno ha detto la sua. Io parlo da artista e non da politico, perché non lo sono. Da artista ti dico che capisco la situazione di Pucci, perché i social a volte sono feroci ed esagerano con i commenti. Ognuno può dire la propria opinione, anche dura, ma non si può essere offensivo”. Così Lillo, a margine della conferenza stampa per la seconda serata del Festival di Sanremo, dove salirà sul palco dell’ Ariston come co-conduttore, rispondendo alle domande dei cronisti sulla decisione di Andrea Pucci di ritirarsi dal Festival e dell’intervento del mondo della politica sull’argomento. “È una sua scelta – continua ancora il comico – fosse stato censurato avrei detto la mia sulla censura, perché non deve esistere la censura in un mestiere come il nostro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

