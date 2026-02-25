lierna multate 25 barche ormeggiate senza autorizzazione

Lierna, 25 febbraio 2025 – Ormeggiate senza concessione: 25 imbarcazioni, tra natanti e imbarcazioni da diporto, sono state scoperte nei giorni scorsi a Lierna dalla Guardia Costiera del Lago di Como durante gli abituali controlli. L’attività è iniziata nei giorni scorsi, assieme all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, e ha consentito di individuare tutti i proprietari delle unità da diporto, verificarne la documentazione prevista dal Codice della Nautica da Diporto e amministrativa, e le autorizzazioni all’ormeggio, che vengono rilasciate dall'Autorità di Bacino. Procedendo poi a contestare le sanzioni per abusiva occupazione di specchio acqueo. In tutto 25, per un importo 120 euro ognuna per un totale di 3000 euro. Ai proprietari verrà inoltre notificata la diffida alla rimozione delle unità abusivamente ormeggiate che, se non eseguita nei tempi previsti, farà scattare il sequestro con relativa rimozione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche:

Passanti notano cadavere tra le barche ormeggiate: terribile rinvenimento in centro a Livorno

Noleggiavano barche a vela senza avere l'autorizzazione: sanzioni per quasi due milioni di euro a una associazione nel Salento