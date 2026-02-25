L’IA ha analizzato tutte le esibizioni di Sanremo 2026 per capire il vincitore | c’è una mina vagante

Gemini 3.0 ha analizzato tutte le esibizioni della prima serata del Festival di Sanremo. Partendo dai giudizi della critica e dai commenti ha stilato una prima classifica e una rosa di cantanti che potrebbero vincere il premio della Critica intitolato a Mia Martini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fiorello e il caso Pucci a Sanremo: “Conti gode per le polemiche, ma la mina vagante del Festival è un’altra”Fiorello si prende gioco delle polemiche a Sanremo, concentrate sulla rinuncia di Andrea Pucci.

Al via gli ascolti delle canzoni di SANREMO 2026: le pagelle

Con l'IA tutti si credono programmatori, ed è il software open source a pagarne le speseVLC, Blender e cURL lanciano l'allarme: la qualità media delle richieste di merge è ormai bassissima, e questi contributi IA fanno perdere tempo e sono una minaccia allo spirito del software aperto ... dday.it

L'IA chiede più RAM, ma la RAM costa sempre di più: analizziamo il paradosso tecnologicoUn cortocircuito sta attualmente attraversando l'industria tecnologica: l'IA ha sempre più fame di RAM, ma la RAM ha ormai raggiunto prezzi esorbitanti. tech.everyeye.it

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si preannuncia come una delle più equilibrate e imprevedibili degli ultimi anni. Ecco chi sono i favoriti secondo l’intelligenza artificiale che ha analizzato i social dei 30 artisti in gara - facebook.com facebook

#Sanremo2026: abbiamo analizzato tutti gli ascolti del Festival dal 1987 a oggi. Dai record di Baudo al boom di Amadeus, ecco la storia completa e la nostra previsione per l'edizione di Carlo Conti. #AscoltiSanremo x.com