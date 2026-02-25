Ergastolo. È la condanna inflitta dalla Corte d’Assise di Bergamo a Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate mentre faceva jogging nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola. Un delitto “per noia”, lo aveva definito in aula il pm Emanuele Marchisio, parlando di “una vita spezzata per capriccio” e di “un narciso che ha voluto uccidere per provare un’emozione forte”. Una ricostruzione che i giudici hanno accolto in pieno, riconoscendo le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa. Cinque le coltellate inferte alla 33enne. Per l’accusa, Sangare era pienamente capace di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘L’ha uccisa per noia’: ergastolo a Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni

Leggi anche:

“Sharon Verzeni uccisa per un capriccio. Il suo omicidio maturato nella noia”, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare

Ergastolo a Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, "vita spezzata per capriccio e per noia"

Temi più discussi: Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps e la sua vicina di casa in Inghilterra, ma anche un’altra ragazza: l’inchiesta della Bbc; Beatrice morta a due anni, la testimone: La picchiava ogni giorno. Il papà ha detto alle figlie: Mamma l'ha uccisa; Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi: la Cassazione annulla l'ergastolo per Davide Fontana; Donna morta in incidente stradale, ma era tutto organizzato dal marito: arrestato imprenditore. Voleva lasciarla, l'ha uccisa.

Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. Il pm: «L’ha uccisa per soddisfare il suo ego»I giudici hanno riconosciuto a Sangare anche le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, oltre alla minorata difesa L'articolo Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. Il pm: «L’ha uc ... msn.com

Lucia Salcone morta in un incidente, arrestato il marito: L’ha uccisa, poi ha simulato lo schiantoArrestato il 48enne Ciro Caliendo, accusato dell’omicidio della moglie Lucia Salcone, 47 anni: la donna è morta in un incidente il 27 settembre 2024 ... fanpage.it

Finalmente giustizia é fatta. Ergastolo per Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola. Riconosciute le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata dife - facebook.com facebook

Sharon Verzeni: Ergastolo per Moussa Sangare. Sentenza della Corte d'Assise di #Bergamo per la l’omicidio della giovane donna uccisa a Terno d'Isola la notte tra 29 e 30 luglio 2024. Riconosciuta la premeditazione. Difesa annuncia ricorso in appello. Ques x.com