Lexi Jones la figlia di David Bowie e Iman racconta la terapia forzata | Mi hanno strappato via da tutto ciò che conoscevo Ho gridato aiuto ma non è venuto nessuno

La ragazza racconta di essere stata inserita dai genitori in un programma di «terapia naturalistica» per una durata di tre mesi, risultato difficilissimo, a partire dall'allontanamento forzato da casa. Lexi racconta di «settimane trascorse dormendo sotto teloni, scavando ripari, accendendo fuochi con la selce, senza una doccia quotidiana o uno spazio personale» per ricreare, secondo la metodologia della terapia, una condizione di natura selvaggia in cui applicare la sopravvivenza. Spiega la ragazza descrivendo il proprio disagio: «Mi hanno strappato via da tutto ciò che conoscevo. Ho gridato aiuto, ma non è venuto nessuno». Terminato questo percorso, Lexi fu mandata a vivere per l'anno successivo in un altro centro di cura nello Utah dove, contemporaneamente, ha cominciato a studiare arte. È stato lì, racconta, che ha appreso la notizia della scomparsa del padre. Dice Lexi nel video: «Ho avuto il lusso di parlargli due giorni prima, il giorno del suo compleanno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

