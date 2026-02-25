L’ex principe Andrea la massaggiatrice pagata dai sudditi e la femminista che presentava le ragazze a Epstein

Il massaggio fu pagato con un assegno proveniente dal conto della Famiglia Reale che è sostentato dai finanziamenti dei contribuenti britannici Nuovi particolari emergono sul conto dell'ex principe Andrea, al centro di un terremoto giudiziario nel Regno Unito per i legami col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein, a cominciare dalle rivelazioni fatte dal Daily Mail sulla massaggiatrice Monique Giannelloni. La professionista sudafricana ha reso noto un dettaglio che farà sicuramente arrabbiare i britannici: Andrew Mountbatten-Windsor, come ormai viene chiamato, avrebbe ricevuto un massaggio privato, nudo, in una camera da letto di Buckingham Palace – il tutto pagato tramite un assegno proveniente dal conto della famiglia reale che, come è noto, vive grazie ai finanziamenti dei sudditi. Stando a quanto scrive il giornale inglese, l’ex principe caduto in disgrazia avrebbe fatto entrare di nascosto nella residenza ufficiale della defunta Regina la massaggiatrice professionista Monique Giannelloni dopo che le era stata raccomandata da Ghislaine Maxwell, sodale di Epstein. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

