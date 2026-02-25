Levante a Sanremo 2026 con Sei tu | testo e significato del brano

Levante ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Sei tu”, scritto per esprimere le difficoltà di affrontare decisioni importanti. La cantante si esibisce sul palco dell’Ariston dopo aver lavorato duramente in studio, scegliendo un testo che riflette le emozioni di chi si trova davanti a un bivio. La sua presenza attira l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori, curiosi di ascoltare le sue parole in musica.

Levante sale per la terza volta sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026, e lo fa con un brano che parla di scelte. “Sei tu” non racconta la fase dell’innamoramento, ma le scelte che seguono. Potremmo definirla una canzone che racconta l’amore che resta, le scelte fatte ogni giorno da due persone che decidono di non mollare, senza bisogno di dimostrazioni continue. Sei tu, il testo di Levante a Sanremo 2026. Ah, non mi sento le gambe. Ah, dove sono le braccia? E mi manca il respiro, Eppure sono viva, Sento che sorrido E io non l’ho deciso. La vista mi abbandona un po’. Cerco la mia postura, Divento la paura, Mi trema anche la gola, La voce non mi trova, La mani ora mi ingannano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Levante, Sei tu, testo del brano in gara a Sanremo 2026Levante partecipa a Sanremo 2026 con il brano Sei tu, perché vuole raccontare le emozioni che l’innamoramento suscita nel corpo.

