Lettera di un papà psicologo alla figlia di 4 anni scritta dal reparto trucchi di un negozio

Sposato e padre di tre figli, per anni è stato anche autore del blog UnTangled, dove ha pubblicato le sue riflessioni anche sotto forma di lettera. Una di queste, indirizzata alla figlia Caitlin quando aveva 4 anni, l'ha scritta mentre si trovava nel reparto trucchi di un negozio della cittadina americana in cui vive. Un luogo che un suo amico aveva descritto come uno dei più opprimenti del mondo, per cui «volevo scoprire che cosa intendesse», scrive. E aggiunge: «Ora che sono seduto qui, comincio a essere d'accordo con lui». Nella lettera, scritta originariamente dodici anni fa, come precisa Flanagan in un post per i dieci anni dalla pubblicazione, l'autore spiega che è stata scritta in primis per la figlia, ma che può essere valida per ogni donna che abbia bisogno di sentire le parole di un padre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi anche:

Lettera d’amore (mai scritta), personale di Maria Manna alla Piccola Galleria Resistete

Padre dona due organi alla figlia di 7 anni malata: l’ospedale «Papa Giovanni» primo in Italia

Temi più discussi: Non puoi più giocare: 12enne escluso dal calcio. La lettera di un padre da Villa Guardia; Il Papa: anche chi non ha fede può essere cercatore di Dio; Famiglia nel bosco, la lettera della mamma: I figli urlano la notte e implorano aiuto. La Garante dell'Infanzia: Rischio trauma irreversibile; Ordine di Malta, la lettera d’accusa al Papa: Nepotismo e nomine di divorziati risposati.

Chiude il Comala a Torino, 24mila firme per salvarlo e la lettera di un papà: Sindaco, intervieni rapidamenteL’associazione Eufemia, tra i nuovi gestori, ha licenziato le dipendenti per tornare a una gestione con soli volontari e servizi esternalizzati ... torinotoday.it

Appello di un papà per una gastroscopia urgente: Mio figlio peggiora, non possiamo attendereUn calo di oltre 20 chilogrammi in poche settimane, con progressivo peggioramento delle condizioni di salute e una lunga attesa che rischia di trasformare l’urgenza in angoscia. È la denuncia che arri ... siracusaoggi.it

Potete trovare la poesia e la lettera per il papà al seguente link https://fantavolando.it/poesia-e-lettera-per-la-festa-del-papa-grazie-papa/ #fantavolando #festadelpapà #poesia - facebook.com facebook