Bergamo, 25 febbraio 2026 – Una sentenza che era attesa, auspicata ma fino all’ultimo non scontata. La condanna all’ergastolo inflitta a Moussa Sangare per avere ucciso a coltellate la notte a cavallo fra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola Sharon Verzeni è stata accolta con soddisfazione dai famigliari della giovane donna. E le prime reazioni, nei minuti successivi al verdetto, non potevano che essere quelle dei genitori e della sorella di Sharon. Improntate dalla contentezza per un verdetto che accoglie tutte le richieste, aggravanti comprese, accolte dal pm Marchisio. Sharon Verzeni è stata uccisa la sera del 29 luglio mentre passeggiava in centro La barista di 33 anni ebbe la forza di chiedere perché all’assassino e telefonare al 112 È stata Melody, a prendere la parola a nome della famiglia: “ Abbiano confidato fino all'ultimo che l'imputato riconoscesse il suo efferato delitto – ha detto Melody –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ergastolo a Sangare, la soddisfazione e le lacrime della famiglia di Sharon Verzeni: “Il nostro grazie alla giuria e ai magistrati, non poteva che finire così”

Leggi anche:

Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Sangare: «Mancano le parole: la sua vita spezzata per un capriccio»

Omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo per Moussa Sangare. La sorella della vittima: «Sarai sempre viva nei nostri cuori. Sappiamo che sei con noi tutti i giorni».

Temi più discussi: L'omicidio di Sharon Verzeni, ergastolo a Moussa Sangare; Omicidio Verzeni, la nuova difesa di Sangare: Il Dna sulla bicicletta frutto di una contaminazione e i tempi non tornano, va assolto; Omicidio Sharon Verzeni, l’avvocata di Moussa Sangare deposita una memoria: Rianalizzati tutti gli elementi di prova; Omicidio Sharon, la difesa di Sangare deposita una rianalisi degli elementi di prova.

Omicidio Verzeni, il pianto della famiglia dopo l'ergastolo a SangareLa Corte d'assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa a coltellate nel 2024 a Terno d'Isola ... rainews.it

Sharon Verzeni, Moussa Sangare condannato all’ergastolo per l’omicidio di Terno d’IsolaMoussa Sangare è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne assassina a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, il 30 luglio 2024. L’accusa aveva chiesto per l’uomo l’ ... ilfattoquotidiano.it

++ ULTIM'ORA. Omicidio Sharon Verzeni: Moussa Sangare è stato condannato all'ergastolo ++ >> https://buff.ly/6GDvbmz - facebook.com facebook

Sharon Verzeni: Ergastolo per Moussa Sangare. Sentenza della Corte d'Assise di #Bergamo per la l’omicidio della giovane donna uccisa a Terno d'Isola la notte tra 29 e 30 luglio 2024. Riconosciuta la premeditazione. Difesa annuncia ricorso in appello. Ques x.com