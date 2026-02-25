Leone XIV è più vicino all’Ucraina ma su un punto Papa Francesco continua ad essere profetico

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
leone xiv 232 pi249 vicino all8217ucraina ma su un punto papa francesco continua ad essere profetico
© Ilfattoquotidiano.it - Leone XIV è più vicino all’Ucraina ma su un punto Papa Francesco continua ad essere profetico

Il 25 febbraio 2022 papa Francesco lasciò il Vaticano per recarsi all’ambasciata russa. Intendeva aprire – confessò – una “finestra di dialogo” con Putin, forse nella speranza che si ripetesse quanto Giovanni XXIII aveva reso possibile nella crisi di Cuba del 1962: portare Usa e U ad un accordo in extremis.Il miracolo non si realizzò. Terminato il quarto anno di guerra, a Mosca circola una battuta feroce: “In tre anni Stalin arrivò a Berlino, mentre Putin è a Pokrovsk”. La Russia ha fallito gli obiettivi della cosiddetta “Operazione speciale”: Zelensky non è stato rovesciato, Kyiv non è stata conquistata, l’Ucraina non è stata sottomessa e non lo sarà mai. In questi anni la popolazione ha mostrato una resilienza straordinaria, i militari hanno dimostrato un’efficienza, un coraggio e una determinazione eccezionali ed è nata un’industria militare all’avanguardia nella nuova guerra dei droni e in altri settori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:
Sinner, Papa Francesco e Leone XIV. Quali sono state le voci più cercate su Wikipedia nel 2025
Ucraina, l’appello di Papa Leone XIV: “Tregua a Natale ma Russia dice no”

Temi più discussi: Pace disarmata e disarmante: l’appello di Leone XIV nell’ora dei conflitti globali; Leone XIV: in tempi turbolenti, importante che il Papa abbia la libertà di dire la verità; Papa Leone XIV al Meeting 2026; Maggio 2026: Papa Leone XIV in visita pastorale a Napoli, Pompei e Acerra.

Leone XIV: Principato di Monaco, Africa e Spagna, tre viaggi apostolici in tre mesiTre viaggi apostolici internazionali in meno di tre mesi. Dopo il suo primo viaggio apostolico, svoltosi in Turchia e in Libano dal 27 novembre al 2 dicembre 2025, Papa Leone XIV – come ha annunciato ... difesapopolo.it

Alberto e Charlène accoglieranno Leone XIV a Monaco, a fine marzo la visita di Stato nel PrincipatoIl principe aveva invitato il nuovo pontefice a gennaio quando gli aveva donato una speciale edizione delle Confessioni di Sant'Agostino ... corriere.it